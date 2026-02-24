atp dubai 2026 nardi ripescato ma subito sconfitto al primo turno da lehecka

Luca Nardi ha perso al primo turno dell'ATP Dubai 2026 dopo essere stato ripescato come lucky loser, a causa del ritiro di Arthur Fils. Il tennista italiano ha incontrato subito Jiri Lehecka, che ha conquistato la vittoria in due set. La partita si è giocata al meglio delle tre frazioni, lasciando Nardi senza possibilità di avanzare nel torneo. La sconfitta interrompe rapidamente il suo percorso in questa tappa.

Si ferma subito il cammino di Luca Nardi nell’ATP 500 di Dubai. Il tennista italiano era stato ripescato come lucky loser dopo il ritiro del francese Arthur Fils e si è trovato ad affrontare il ceco Jiri Lehecka. Il numero 24 del mondo si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 dopo due ore e due minuti di gioco. Peccato soprattutto per qualche occasione avuta soprattutto nel secondo set, ma ancora una volta il marchigiano ha poi mollato soprattutto mentalmente nel momento decisivo della sfida nella terza frazione. Non sono bastati quattro ace a Nardi, che ha ottenuto il 65% dei punti quando ha servito la prima ed il 62% con la seconda; mentre Lehecka ha ottenuto il 75% dei punti con la prima. 🔗 Leggi su Oasport.it

Luca Nardi sfrutta il forfait di Fils e viene ripescato a Dubai. Definito l'avversario di primo turno

ATP Dubai 2026, Luca Nardi esce nel turno decisivo delle qualificazioni: dovrà sperare in un forfait

