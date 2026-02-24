atp acapulco 2026 alex de minaur esce subito di scena avanzano davidovich fokina e vacherot

Alex de Minaur ha perso al primo turno dell'ATP Acapulco 2026 a causa di un infortunio che ha limitato la sua performance. Il giocatore australiano ha faticato a trovare il ritmo contro il suo avversario, che ha approfittato delle occasioni per avanzare nel torneo. Nel frattempo, Davidovich Fokina e Vacherot hanno ottenuto vittorie nette e si preparano a sfidarsi nei prossimi turni. La competizione continua con altre sfide di rilievo in programma.

Calato il sipario nella notte italiana sugli incontri validi per il primo turno dell’ATP 500 di Acapulco. Sul cemento messicano non sono mancate le sorprese e, su tutte, spicca l’inaspettata eliminazione dell’australiano Alex de Minaur. Il numero 6 del mondo è stato sconfitto dall’americano Patrick Kypson (n.103 ATP) con il punteggio di 6-1 6-7 (4) 7-6 (4), al termine di una battaglia durata 2 ore e 41 minuti. Dopo un primo set disastroso, de Minaur era riuscito a rimettere in equilibrio il match, arrivando a servire per l’incontro nel terzo parziale sul 5-4. La battuta, però, ha tradito l’aussie nel momento chiave e nel tie-break Kypson si è dimostrato decisamente più incisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Adelaide 2026, Machac e Paul in semifinale. Davidovich Fokina piega Vacherot

ATP Dallas 2026: Fritz e Davidovich Fokina avanzano, Tiafoe saluta

