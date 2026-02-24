Atletica | momento magico per il sodalizio apuano che si sta distinguendo sia con i master CHE con il settore giovanile I Gas Runners Massa tra i protagonisti alla White Marble Marathon di Carrara

I Gas Runners Massa hanno ottenuto risultati significativi alla White Marble Marathon di Carrara, grazie alla partecipazione di numerosi atleti master. La squadra, guidata dal presidente Simone Marchini, ha conquistato diverse categorie e posizioni di rilievo, dimostrando la crescita del settore giovanile e l’impegno nei confronti dei runner più esperti. La presenza compatta e le performance degli atleti contribuiscono a consolidare la reputazione del club nel panorama locale. La competizione ha visto una forte presenza del team apuano.

I Gas Runners Massa in gran spolvero. Il sodalizio del presidente Simone Marchini si è arricchito di una folta schiera di master e con alcuni di essi ha preso parte alla rinomata White Marble Marathon distinguendosi in diverse prove e categorie. Una grande soddisfazione per la compagine massese che ha dalla sua anche un foltissimo settore giovanile con cui si sta distinguendo nelle gare indoor e di campestre Fidal e Csi. Ma torniamo alla kermesse marinella coi riscontri ottenuti dai “Gas“ nelle distanze previste. Ecco i risultati in ambito maschile e femminile. 42 km: Marco Pucci (10° assoluto – 3° cat. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atletica Nella White Marble Marathon. Il Gs Polizia di Massa raccoglie risultati di grande prestigioL’Asd Gs Polizia Locale di Massa ha ottenuto ottimi risultati alla nona edizione della White Marble Marathon di Carrara, disputata domenica.

White Marble Marathon: oltre 2000 atleti celebrano sport, storia e natura tra le vestigia romane e il litorale apuano.La nona edizione della White Marble Marathon si è conclusa domenica 15 febbraio 2026, a Marina di Carrara e Massa, attirando oltre 2000 atleti da tutta Italia.