Atleti storie e sogni | sabato la Fiamma Paralimpica illuminerà piazza Duomo

La Fiamma Paralimpica ha raggiunto Trento sabato 28 febbraio, portando entusiasmo tra gli studenti e gli spettatori presenti in piazza Duomo. La giornata è nata dall’organizzazione di un evento che celebra il desiderio di superare i limiti e l’inclusione attraverso lo sport. Centinaia di persone si sono radunate per assistere alla cerimonia e sostenere gli atleti. La manifestazione ha coinvolto anche molti giovani, desiderosi di conoscere le storie di coraggio.

La Fiamma Paralimpica farà tappa a Trento sabato 28 febbraio, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico di sport, valori e partecipazione. La città ospiterà uno dei cinque Flame Festival che accompagnano l’avvicinamento ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 marzo. Un appuntamento che va oltre la cerimonia: è un invito a condividere l’attesa, a conoscere storie di impegno e determinazione e a riconoscere nello sport uno strumento concreto di inclusione. Dalle 17 piazza Duomo ospiterà una serie di iniziative che alterneranno momenti di intrattenimento e riflessione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

