Atalanta parte l’operazione rimonta Alle 19,45 parlano Palladino e Carnesecchi

Palladino e Carnesecchi si preparano a parlare alle 19,45, in un momento cruciale per l’Atalanta. La partita di ritorno contro il Borussia Dortmund, dopo il risultato di 2-0 a favore dei tedeschi, ha acceso la speranza di una rimonta. La squadra lavora intensamente per invertire il risultato e avanzare ai quarti di finale. La tensione cresce in vista di questa sfida decisiva.

© Ecodibergamo.it - Atalanta, parte l’operazione rimonta. Alle 19,45 parlano Palladino e Carnesecchi

CALCIO. Mercoledì 25 febbraio la sfida di ritorno dei playoff di Champions League, contro il Borussia Dortmund: si riparte dal 2-0 in favore dei tedeschi. La vittoria in campionato contro il Napoli ha rilanciato l’entusiasmo di casa Atalanta. I nerazzurri, mercoledì 25 febbraio, andranno a caccia dell’impresa contro il Borussia Dortmund, nel ritorno dei playoff di Champions League: obiettivo rimonta, dopo il 2-0 subito all’andata, in Germania. Assenti De Ketelaere e Raspadori, al centro dell’attacco dovrebbe tornare - dal primo minuto - Gianluca Scamacca, come nella sfida d’andata. Sulla trequarti, dopo il gol decisivo contro il Napoli, salgono le quotazioni di Samardzic, in coppia con Zalewski. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it Leggi anche: Verona-Atalanta, operazione rilancio per Palladino al Bentegodi? Pronostico Atalanta, Champions a rischio: Dortmund avanti 2-0, Palladino sfida la rimonta al Gewiss Stadium.L'Atalanta è in difficoltà dopo aver perso 2-0 contro il Borussia Dortmund in Germania, una sconfitta che mette a rischio la qualificazione in Champions League. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Atalanta, operazione sorpasso: scalare la classifica e puntare alla Champions; Atalanta-BVB: info utili per i titolari di biglietto; Atalanta, ripresa in Germania: Krstovic e Samardzic sperano in un posto col Napoli; Serie A Enilive | Lazio-Atalanta, la vendita dei tagliandi. Atalanta, parte l’operazione rimonta. Alle 19,45 parlano Palladino e CarnesecchiLa vittoria in campionato contro il Napoli ha rilanciato l’entusiasmo di casa Atalanta. I nerazzurri, mercoledì 25 febbraio, andranno a caccia dell’impresa contro il Borussia Dortmund, nel ritorno dei ... ecodibergamo.it Atalanta, operazione sorpasso: scalare la classifica e puntare alla ChampionsL’obiettivo ambizioso è superare Roma, Juve e Como. Ma per l’Europa resta aperta anche la strada della Coppa Italia ... bergamo.corriere.it L’Atalanta dopo una prima parte di campionato veramente difficile, si trova a -2 punti dal 4º posto, con una partita in più Il Napoli invece sembra aver fatto totalmente il percorso inverso: partito bene ma continuato male, ora la zona Champions non è più una c - facebook.com facebook Parte il casting per la trequarti dell'Atalanta: con l'infortunio di De Ketelaere chance per uno tra Pasalic, Samardzic e Sulemana x.com