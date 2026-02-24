Atalanta parte l’operazione rimonta Alle 19,45 parlano Palladino e Carnesecchi
Palladino e Carnesecchi si preparano a parlare alle 19,45, in un momento cruciale per l’Atalanta. La partita di ritorno contro il Borussia Dortmund, dopo il risultato di 2-0 a favore dei tedeschi, ha acceso la speranza di una rimonta. La squadra lavora intensamente per invertire il risultato e avanzare ai quarti di finale. La tensione cresce in vista di questa sfida decisiva.
CALCIO. Mercoledì 25 febbraio la sfida di ritorno dei playoff di Champions League, contro il Borussia Dortmund: si riparte dal 2-0 in favore dei tedeschi. La vittoria in campionato contro il Napoli ha rilanciato l’entusiasmo di casa Atalanta. I nerazzurri, mercoledì 25 febbraio, andranno a caccia dell’impresa contro il Borussia Dortmund, nel ritorno dei playoff di Champions League: obiettivo rimonta, dopo il 2-0 subito all’andata, in Germania. Assenti De Ketelaere e Raspadori, al centro dell’attacco dovrebbe tornare - dal primo minuto - Gianluca Scamacca, come nella sfida d’andata. Sulla trequarti, dopo il gol decisivo contro il Napoli, salgono le quotazioni di Samardzic, in coppia con Zalewski. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Atalanta, Champions a rischio: Dortmund avanti 2-0, Palladino sfida la rimonta al Gewiss Stadium.L'Atalanta è in difficoltà dopo aver perso 2-0 contro il Borussia Dortmund in Germania, una sconfitta che mette a rischio la qualificazione in Champions League.
