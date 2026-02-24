Atalanta-Napoli gesto folle dagli spalti | la decisione presa è stata inevitabile

Un tifoso ha lanciato un oggetto dagli spalti durante il match tra Atalanta e Napoli, causando l'interruzione del gioco. La decisione di sospendere temporaneamente la partita è arrivata subito per motivare la sicurezza dei presenti. La scena ha attirato l’attenzione di tutta la tifoseria, mentre le forze dell’ordine intervenivano per gestire la situazione. La partita è ripresa dopo alcuni minuti, ma l’episodio ha lasciato il segno tra i presenti.

Durante il primo tempo di Atalanta-Napoli si è verificato un episodio al di fuori del campo e che sta facendo discutere. Un tifoso atalantino, posizionato nel settore Tribuna Sud, ha lanciato un bicchiere di plastica contenente birra verso un calciatore del Napoli e alcuni membri dello staff. Il responsabile, un 23enne, è stato subito identificato e denunciato. Per lui è scattato anche un Daspo della durata di un anno. Il lancio dalla Tribuna Sud. L’episodio è avvenuto nel corso della prima frazione di gioco. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, un sostenitore dell’Atalanta avrebbe lanciato un bicchiere in direzione di un giocatore del Napoli e di alcuni componenti dello staff che stavano transitando sotto il settore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Temi più discussi: Pinna: Folle annullare il gol di Gutierrez, perché due decisioni così diverse?; IL PENSIERO - Pinna: Atalanta-Napoli, giusto togliere il rigore, ma folle annullare il gol di Gutierrez; McTominay, inaugurato il murales della sua rovesciata con la Scozia: si trova a Glasgow (FOTO); Fallo inesistente, Conte incredulo: Atalanta-Napoli, le polemiche arbitrali finiscono anche sul New York Times.

Napoli-Atalanta 3-1, doppietta di Neres e gol di Lang: per la Dea a segno ScamaccaNapoli è nel suo destino. Ci è nato a qualche chilometro di distanza, al Maradona ha quasi segnato il suo primo gol in Serie A. «Sono riuscito a realizzare un altro dei piccoli sogni che avevo» dirà. ilmattino.it

Il Napoli torna alla vittoria contro l'Atalanta e ritrova la vetta: Neres fa sorridere ConteIl Napoli supera 3-1 l'Atalanta al Maradona e trova la giusta reazione dopo la sconfitta di Bologna. La squadra di Conte schierata con un 3-4-3, causa le numerose assenze, segna tre gol già nel primo ... ilgiornale.it

Atalanta-Napoli in tv, parolacce per il rigore negato: la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella x.com