Atalanta col Dortmund Palladino sente aria di impresa | Clima infuocato grazie al muro dei tifosi

L'Atalanta affronta il Dortmund dopo aver perso 2-0 all’andata, e Palladino avverte un clima caldo sugli spalti. La presenza intensa dei tifosi ha acceso l’atmosfera, spingendo il tecnico a parlare di “energia positiva”. La squadra bergamasca si prepara a una sfida importante, consapevole della pressione e dell’ardore dei supporter. La partita si avvicina, e l’allenatore resta concentrato sulla difficile rimonta.

Raffaele Palladino carica la vigilia del ritorno playoff di Champions contro il Borussia Dortmund. "Serve un clima infuocato, nel nostro stadio – spiega per cercare di rimontare lo 0-2 -, grazie al nostro muro. Percepisco energia positiva tra di noi e anche nell'ambiente bergamasco". In caso di impresa è pronto a offrire una cena? "Forse anche qualcosa in più", sorride l'allenatore dell'Atalanta. "La vittoria contro il Napoli è stata una rimonta, quindi prendiamo spunto anche dal successo di domenica – continua l'allenatore -. Servono testa, qualità e anche pazienza e lucidità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Probabili formazioni Borussia Dortmund Atalanta: idee chiare per Palladino, sta pensando a questo undici per disinnescare il ‘muro giallo’. UltimissimePalladino ha deciso l’undici che scenderà in campo contro il Borussia Dortmund, cercando di superare il ‘muro giallo’ e ottenere un risultato positivo.

Champions League, Palladino prima di BVB-Atalanta: C'è grande entusiasmo, dobbiamo godercela tutti

Atalanta-Borussia Dortmund, Palladino: Bisogna crederci. La decisione su Ederson e KolasinacPalladino Atalanta Borussia Dortmund - Conferenza di vigilia per Palladino verso Atalanta-Borussia Dortmund: le sue parole su Ederson, Kolasinac e non solo ... fantamaster.it

Atalanta-Borussia Dortmund, Palladino: Obiettivo impresa, è difficile ma ci crediamoL'allenatore nerazzurro ha introdotto il ritorno del playoff di Champions contro i tedeschi: Sappiamo che è una missione difficile, ma dobbiamo provarci dal primo all'ultimo minuto. Prendiamo spunto ... sport.sky.it

Per il ritorno dei playoff contro il Borussia Dortmund, mercoledì 25 (alle 18,45) a Bergamo, Palladino deve sciogliere alcuni nodi di formazione. x.com

