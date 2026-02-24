Astroaperitivo | Luna e Venere | amore o bisogno?

Astroaperitivo ha riproposto il tema Luna e Venere, evidenziando come il desiderio di connessione influenzi le relazioni. La serata si è concentrata su come il bisogno di felicità e di intimità spinga le persone a cercare un legame profondo con l’altro. I partecipanti hanno condiviso esperienze che mostrano quanto l’armonia tra i pianeti possa orientare le scelte sentimentali. La discussione ha coinvolto tutti in riflessioni sul desiderio di unione autentica.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Torna AstroAperitivo, il format che unisce astrologia, confronto e connessioni cosmiche. Questa volta esploriamo il bisogno di essere felici in una relazione: quel desiderio profondo di creare con l’Altro un’unione autentica, uno scambio intimo su tutti i livelli — emotivo, mentale, psicologico e fisico. Ma quando parliamo d’amore, stiamo scegliendo.o stiamo cercando di colmare un bisogno? . 🔗 Leggi su Veronasera.it Oroscopo del 5 Febbraio 2026. Luna in Bilancia e Venere AmicaQuesta mattina, i lettori di RomaDailyNews trovano una giornata segnata da influenze astrali particolari. Oroscopo del 13 Febbraio 2026. Luna in Capricorno e Venere di Fuoco:Questa mattina, i lettori di RomaDailyNews si svegliano con un cielo carico di energia.