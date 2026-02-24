Associazione Memoria Rossoblù Nuovi ingressi nella Hall of Fame

L’Associazione Memoria Rossoblù ha annunciato i nuovi membri della Hall of Fame, riconoscendo il ruolo di nove figure che hanno portato successi al club. La cerimonia si terrà venerdì 27 febbraio alle 18, nel Palazzo del Podestà, davanti a una platea di tifosi e rappresentanti della società. La scelta si basa sui contributi concreti di queste persone, che hanno lasciato un segno importante nella storia rossoblù. L’evento attira l’attenzione degli appassionati del club.

© Sport.quotidiano.net - Associazione Memoria Rossoblù. Nuovi ingressi nella Hall of Fame

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Venerdì 27 febbraio, alle ore 18, il Palazzo del Podestà ospiterà la cerimonia ufficiale di ingresso nella “Hall of Fame” rossoblù di nove figure che hanno contribuito in maniera significativa ai successi del club. L’iniziativa, promossa dall’associazione di tifosi e appassionati “Memoria Rossoblù”, giunge quest’anno alla sua quarta edizione e continua ad arricchire l’albo d’onore di quella che è riconosciuta come la società calcistica più antica della Toscana. A essere inseriti nel prestigioso elenco saranno gli ex calciatori Gino Lemmetti, Giuseppe Bressani, Mauro Listanti, Manolo Ermini, Aldo Caposciutti e Giuliano Niccolai, protagonisti di stagioni importanti nella storia del club e rimasti nel cuore della tifoseria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net John Cena nella Hall of Fame 2026: verità o speculazione?John Cena potrebbe essere inserito nella Hall of Fame nel 2026. VIDEO: Tony Fusaro Introdotto nella Italian Wrestling Hall Of FameIeri, al CrossRoads Live Club di Roma, si sono svolti i TV Taping di “PWR Action Especial”.