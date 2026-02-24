Assegnazione case popolari a Viterbo nuovo sistema di punteggi | come funziona la graduatoria

Un nuovo sistema di punteggi ha causato modifiche nella graduatoria per le case popolari a Viterbo. Il Comune ha deciso di aggiornare i criteri per rendere più equa e chiara l’assegnazione degli alloggi di emergenza. Ora, vengono valutate variabili più trasparenti, come la condizione abitativa e la situazione familiare. La modifica mira a favorire chi ha più bisogno e a ridurre le discrepanze. La nuova graduatoria sarà pubblicata a breve.

Il provvedimento della giunta comunale fissa i parametri per gestire il disagio legato alla mancanza di un tetto. Gli uffici utilizzeranno un calcolo matematico che valuta reddito, salute e decreti di rilascio forzoso Il Comune di Viterbo rimette mano al sistema a punteggio per garantire maggiore equità, oggettività e trasparenza nell'accesso alla quota di riserva destinata alle situazioni di emergenza abitativa. La giunta comunale ha approvato la delibera che conferma quanto previsto dal regolamento regionale, che consente ai comuni di riservare fino al 25% degli alloggi Erp a persone e nuclei familiari che vivono condizioni di grave emergenza.