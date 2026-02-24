Asolo accende la fiamma paralimpica | 5 marzo un evento di inclusione

Asolo ha deciso di accendere la fiamma paralimpica per promuovere l’inclusione, a causa dell’interesse crescente verso le discipline paraolimpiche. La città ha organizzato un corteo che coinvolge sportivi locali e volontari, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità. La manifestazione si svolge nel centro storico, con la presenza di ospiti e rappresentanti di associazioni sportive. L’evento si conclude con una cerimonia di accensione presso la piazza principale.

Asolo si prepara a un evento speciale: giovedì 5 marzo, dalle 13:15, la città ospiterà il passaggio della fiamma paralimpica di Milano-Cortina 2026. Un momento di grande significato, simbolo di coraggio, resilienza e inclusione, che coinvolgerà autorità locali, mondo sportivo e volontariato, insieme a tanti cittadini. Il comune invita scuole, associazioni e tutta la cittadinanza a partecipare, per trasformare il percorso dei tedofori in un momento di condivisione e celebrazione dello sport come linguaggio universale. Dopo il suggestivo passaggio della Fiamma Olimpica, che ha acceso entusiasmo in tutta la comunità, Asolo si appresta a vivere un nuovo momento di grande importanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu Padova accende la Fiamma Paralimpica: il percorso del 5 marzoIl 5 marzo, a Padova, si accende la Fiamma Paralimpica, un gesto che rappresenta l’impegno verso l’inclusione e la valorizzazione dello sport per tutti. La fiamma olimpica accende l’entusiasmo a Morbegno: cittadini in strada per un evento storicoLa città di Morbegno si è riempita di persone il primo febbraio, quando la fiaccola delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 è arrivata in paese.