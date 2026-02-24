Askatasuna danni per quasi 300mila euro dopo la manifestazione del 31 gennaio

Askatasuna ha causato danni per quasi 300mila euro durante la manifestazione del 31 gennaio a Torino. La somma deriva dai costi sostenuti per riparare gli edifici danneggiati e le spese di sicurezza. Le autorità hanno stimato che i soldi pubblici impiegati potrebbero essere recuperati attraverso tagli a servizi locali. La cifra rappresenta un peso economico significativo per il bilancio cittadino. La questione resta aperta, mentre si valutano le responsabilità.

Alla fine è arrivato il conto per la manifestazione di Askatasuna del 31 gennaio a Torino: quasi 300mila euro di soldi pubblici che dovranno essere sottratti ai cittadini. Per la precisione 273mila euro di cui, oltre quasi metà, ben 125mila euro, a carico diretto del Comune di Torino. Le altre voci del maxi-conto sono per le spese sostenute da Gtt per i disagi e i mancati incassi, Iren e Amiat. Tutte aziende partecipate costrette a togliere questi soldi dai servizi ai cittadini. "Trecento mila euro è il costo complessivo buttato al vento per quattro terroristi. Mi chiedo se non occorre essere più rigidi, come applicare il daspo urbano su questi soggetti.