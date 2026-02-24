Asili | educatori in piazza davanti a Tursi | La scuola deve rimanere pubblica

Gli educatori di asili e scuole dell'infanzia di Genova protestano davanti a Tursi per chiedere che il servizio 0-6 rimanga pubblico e venga rafforzato. La loro presenza mira a mettere in discussione eventuali privatizzazioni e a difendere la qualità della scuola pubblica. I manifestanti spiegano che il servizio deve essere potenziato per garantire un'educazione accessibile a tutti. La protesta si svolge mentre si discute in consiglio comunale.

"Il servizio 0-6 sia potenziato e resti pubblico". Questo è il grido di protesta di educatori di asili nido e scuole dell'infanzia genovesi che questo pomeriggio si sono dati appuntamento davanti a palazzo Tursi, mentre è in corso il consiglio comunale. Una protesta nata dalla scarsità del personale e dalla difficoltà dell'amministrazione di fare fronte con le assunzioni, se non, come misura emergenziale, con il ricorso a personale delle cooperative per un servizio che, ricordano i sindacati, “è sorretto dalla professionalità del personale”. Un centinaio i presenti alla manifestazione in attesa di risposte dal Comune con cui il dialogo "prosegue - spiega Paola Notari, segretaria funzione pubblica Cgil -, ma non in linea con le nostre richieste". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

