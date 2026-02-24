Asha Sharma | 30 giochi in un mese 10.800 punti gamerscore

Asha Sharma ha accumulato 10.800 punti gamerscore giocando 30 titoli in un mese, dimostrando grande passione per il gaming. La nuova CEO di Microsoft Gaming ha anche condiviso i suoi tre giochi preferiti: Halo, Valheim e GoldenEye 007, attirando l’attenzione dei fan. Inoltre, ha reso pubblico il suo gamertag Xbox, invitando i giocatori a sfidarla. Questa scelta sorprende perché mostra il suo lato più informale e diretto. La comunità attende ora le sue prossime mosse.

La nuova CEO di Microsoft Gaming, Asha Sharma, ha sorpreso la comunità con una rivelazione inedita: non solo ha svelato i suoi tre giochi preferiti – Halo, Valheim e GoldenEye 007 – ma ha anche condiviso pubblicamente il suo gamertag Xbox. Un gesto che va oltre il protocollo aziendale e dimostra un coinvolgimento diretto con l’ecosistema gaming. Con oltre 10.800 punti gamerscore accumulati in titoli come Firewatch e Townscaper, Sharma ha mostrato una passione che spazia dai classici ai successi recenti, come Valheim su Xbox Game Pass. La scelta dei giochi non è casuale: Halo rappresenta l’anima storica di Xbox, GoldenEye 007 è un’icona degli shooter, mentre Valheim incarna la strategia attuale del brand. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Asha Sharma dovrà accompagnare Xbox verso l’oblio, secondo uno dei creatoriSeamus Blackley, uno dei creatori della prima Xbox, afferma che il futuro di Xbox è in bilico a causa di cambiamenti di strategia che potrebbero portare all’oblio del marchio.

Asha Sharma dovrà accompagnare Xbox verso la fine, secondo uno dei creatoriAsha Sharma ha deciso di lasciare il suo ruolo in Xbox a causa di divergenze con la strategia aziendale, secondo fonti vicine all’azienda.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Xbox, chi è la nuova Ceo Asha Sharma e cosa si propone per il futuro; Asha Sharma è la nuova leader di Microsoft Gaming: i 3 obiettivi per il 'ritorno di Xbox'; Chi è Asha Sharma? Uno sguardo più da vicino alla scelta a sorpresa di Microsoft di guidare il enterprise Xbox; Phil Spencer e Sarah Bond lasciano Xbox e Microsoft, subentra Asha Sharma della divisione CoreAI.

Xbox peggio di così non può fare, diamo fiducia ad Asha SharmaAsha Sharma è il nuovo capo di Xbox. C'è chi ha già paura che possa fare un disastro, ma a volte non resta che guardare il bicchiere mezzo pieno. msn.com

Asha Sharma: La nuova CEO di Microsoft Gaming commenta l’IA nei giochi XboxPhil Spencer, storico leader della divisione gaming di Microsoft, ha annunciato il suo ritiro dal ruolo di CEO di Microsoft Gaming. Al suo posto è stata nominata Asha ... techgaming.it

Il compito di Asha Sharma è di mandare in pensione Xbox x.com

sperando non si vada a finire in console war o in bait. la nuova Ceo di xbox, Asha Sharma, ha iniziato a parlare dei suoi obiettivi e della filosofia che vuole adottare. Ha parlato di voler rimettere xbox (hardware) come cuore della sua strategia e di voler continu - facebook.com facebook