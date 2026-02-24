Le strade di Modena presentano asfalto danneggiato, causando danni alle auto e portando a un aumento delle richieste di risarcimento. La causa principale risiede nelle condizioni della pavimentazione, che si deteriora rapidamente a causa delle temperature variabili e della scarsa manutenzione. Molti automobilisti si rivolgono all’associazione Udicon Emilia-Romagna per segnalare i problemi e chiedere aiuto. La situazione mette in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture cittadine.

Boom di cittadini che si rivolgono alla sede modenese di Udicon Emilia-Romagna per le buche stradali. Lo fa sapere la stessa associazione a tutela dei consumatori, segnalando un aumento sostanziale dei contatti allo sportello, in particolare dopo le ultime settimane contraddistinte da numerose piogge. "Ogni anno è la solita storia – commenta il commissario regionale Udicon, Antonio Rachele –: dopo ogni pioggia sia la tangenziale che le strade cittadine si riempiono di buche, che poi tendono ad allargarsi giorno dopo giorno se non diventano oggetto di un pronto intervento di manutenzione. Come U. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Black-out e danni. Via alle richieste di risarcimentoLuca Ricci, residente nel quartiere di San Giovanni a Roma, ha visto la sua abitazione invasa dall’acqua durante il blackout di lunedì scorso, che ha causato blackout e danni a molte case della zona.

Ciclone Harry, al via le richieste di risarcimento danni a Sant'Anna e Fondachello di MascaliDopo il passaggio del ciclone Harry, il Comune di Mascali ha iniziato a ricevere le prime richieste di risarcimento.

Argomenti correlati

Asfalto groviera, un pericolo: Danni alle auto, è boom di richieste di risarcimento; Perché a Monza le strade sono piene di buche e quanti soldi servono per sistermarle (almeno per 10 anni).

Asfalto groviera, un pericolo: Danni alle auto, è boom di richieste di risarcimentoUdicon: Servono interventi duraturi e non rattoppi occasionali ... msn.com

Asfalto groviera dopo i lavori per la fibraI recenti lavori di scavo e posa della fibra ottica, eseguiti da imprese per conto di FiberCop, non sono semplicemente fatti male: sono un pericolo pubblico e un’offesa al decoro urbano. Lo ha detto ... ilrestodelcarlino.it

Reportage manutenzione strade Bologna. Viaggio dove il manto d’asfalto è un groviera: via Massarenti e via Mattei, ma non solo. https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/strade-emergenza-buche-sqh9y5g7 #Bologna #SanDonatoSanVitale #C - facebook.com facebook