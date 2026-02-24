Ascoli Piceno | avvocati lanciano campagna per referendum giustizia

L’avvocato ha promosso una campagna per il referendum sulla giustizia, motivata dalla necessità di cambiare alcune procedure e ridurre i tempi di attesa. A supporto di questa iniziativa, un gruppo di professionisti ha costituito il Comitato Sì Riforma ad Ascoli Piceno. La campagna include incontri pubblici e distribuzione di materiali informativi per sensibilizzare i cittadini. La mobilitazione si intensifica in vista della consultazione imminente.

La nascita del Comitato Sì Riforma ad Ascoli Piceno: chi sono i protagonisti e cosa prevede il programma. Un gruppo eterogeneo di professionisti del diritto, tra cui un avvocato, una professoressa universitaria, quattro colleghi del foro e due esperti del settore, ha dato vita al Comitato Provinciale Sì Riforma ad Ascoli Piceno. Questo nucleo operativo, guidato dall'avvocato Stefano Orsini, ha già raccolto numerose adesioni, dimostrando un vivace interesse locale per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Il primo atto ufficiale del comitato territoriale sarà la presentazione alla stampa, prevista per venerdì 20 febbraio presso la libreria Rinascita.

