Artigianato | il nuovo Testo unico valorizza le eccellenze lecchesi

Il nuovo Testo unico sull’artigianato ha introdotto incentivi per le imprese lecchesi, puntando a rafforzare le produzioni locali. La causa risiede nella volontà di sostenere le eccellenze del territorio, come i laboratori di lavorazione del legno e le botteghe storiche. La legge favorisce anche l’accesso a finanziamenti e formazione, con l’obiettivo di mantenere viva la tradizione artigiana. Le aziende del settore si preparano a sfruttare queste opportunità.

Zamperini: "Lecco laboratorio d'eccellenza: Regione Lombardia salvaguardia le forbici di Premana, la aziende brianzole e il nostro saper fare" La Lombardia guarda al futuro delle sue imprese artigiane con un nuovo Testo unico che valorizza tradizione e innovazione. Con l’approvazione definitiva in Consiglio regionale del Progetto di Legge n. 139, il 28% delle imprese artigiane della regione potrà contare su regole chiare e strategie di sviluppo più organiche. Lo sottolinea il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini. “L’artigianato è il cuore della nostra economia reale, con quasi mezzo milione di lavoratori in Lombardia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

