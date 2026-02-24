Arte design e innovazione il calendario Sanlorenzo 2026

Sanlorenzo ha deciso di celebrare il decimo anniversario del suo impegno culturale nel 2026, promuovendo un calendario ricco di eventi e iniziative. La causa di questa scelta risiede nel desiderio di rafforzare il legame tra nautica, arte e innovazione, coinvolgendo artisti e designer emergenti. La casa nautica ha già annunciato esposizioni e progetti speciali che si svolgeranno lungo tutto l’anno, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla creatività.

© Agi.it - Arte, design e innovazione, il calendario Sanlorenzo 2026

AGI - Nel 2026 Sanlorenzo celebra dieci anni di impegno culturale con un programma annuale che integra arte, design, artigianato, innovazione e sostenibilità. Il calendario artistico più ambizioso mai realizzato dal brand si articola attorno al primo anno completo di attività di Casa Sanlorenzo a Venezia, rafforzando la visione della Maison, che da sempre considera la cultura e la responsabilità come pilastri fondamentali dell'eccellenza. Questo anniversario consacra Sanlorenzo Arts come protagonista contemporaneo nel promuovere il dialogo creativo, l'espressione artistica e la leadership culturale. 🔗 Leggi su Agi.it Leggi anche: Sanlorenzo 58Steel. Rivoluzione del design a emissione ridotte L’arte italiana dell’espresso in Cina: in mostra due secoli di design e innovazioneL’arte italiana dell’espresso in Cina: in mostra due secoli di design e innovazione La passione tutta italiana per l’espresso è al centro di un’esposizione che racconta la trasformazione del design degli oggetti dedicati al caffè avvenuta negli ultimi decenni. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Presto in Francia un museo senza precedenti; La nuova Mazda CX-6e debutta al MAXXI tra arte, visione e innovazione; HTSI In edicola venerdì 20 Febbraio con Il Sole 24 Ore. Inizia l’era delle immagini in movimento: al via su Il Sole 24 OreTV il nuovo programma di HTSI; Pavia: Home, un weekend speciale per tutta la famiglia tra design, innovazione e creatività. Sanlorenzo annuncia il calendario annuale per il 2026 che coniuga arte, cultura, design, sostenibilità, innovazione e artigianalitàLa Spezia — Nel 2026 Sanlorenzo celebra dieci anni di impegno culturale con un programma annuale che integra arte, ... ilnautilus.it glo apre le porte di HYPER PORTAL: un viaggio immersivo tra arte, design e innovazione alla Milano Design Week 2025Quando arte, design e tecnologia si incontrano, nasce una nuova e straordinaria dimensione. glo, brand di punta di BAT Italia, consolida il suo ruolo di mecenate e nell’ambito del progetto glo for art ... wired.it In Galleria Art& Design Castelli ARTIST Alberto Branchetti III #esibizione #collettiva #arte #roma - facebook.com facebook