Arte attraverso pittura e suono Accademia e Conservatorio in un unico percorso di ricerca

Il progetto ‘Sounding Pictures’ ha preso vita grazie alla collaborazione tra un’accademia e un conservatorio, unendo pittura e musica in un percorso di ricerca artistica. La causa è la volontà di sperimentare nuove forme di espressione attraverso l’integrazione di arti visive e sonore. Fino a venerdì, gli spazi cittadini ospitano performance e installazioni che coinvolgono studenti e artisti emergenti, creando un ambiente di scambio e sperimentazione. La città si anima con questa iniziativa innovativa.

Fino a venerdì in città si svilupperà il progetto 'Sounding Pictures' del ' Centre for the less Good Idea ', dove arti visive, suono e performance daranno vita a un processo creativo condiviso. L'evento rientra nel programma ' City open museum ' dell'Accademia, che continua il suo percorso di apertura della città come spazio vivo di produzione culturale. Il progetto di William Kentridge, Bronwyn Lace e Neo Muyanga, è stato pensato appositamente per l'Accademia e si svilupperà come un workshop intensivo che coinvolgerà gli studenti di Carrara e del Conservatorio di Spezia in un percorso collettivo di ricerca.