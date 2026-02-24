arriva un corso per difendersi dalle coltellate

La crescente preoccupazione per le aggressioni con le lame ha spinto gli agenti della polizia locale di Ancona a organizzare un corso di formazione pratico. Il corso mira a insegnare tecniche di difesa efficaci e a migliorare la sicurezza degli operatori durante interventi in zone a rischio. Verranno simulate situazioni reali per preparare meglio il personale alle eventuali minacce con coltelli. La formazione si terrà nelle prossime settimane in un centro specializzato.

Difendersi da aggressioni con le lame, gli agenti della polizia locale di Ancona seguiranno un corso di formazione specifico. Teoria e pratica saranno al centro di questo corso speciale voluto dalla giunta comunale, su input dell'assessorato con delega alla sicurezza e ai rapporti con la polizia locale, che verrà sviluppato nel corso delle prossime settimane. Una scelta che segue la scia emozionale di alcuni fatti di cronaca accaduti in Italia che hanno visto protagonisti ragazzini pronti a utilizzare armi bianche per offendere e commettere delitti; episodi a cui il governo ha risposto con un nuovo pacchetto di misure – tra cui il divieto dei negozi di vendere coltelli a minorenni – e adesso arriva questa misura adottata dal comando della polizia locale messa in piedi dall'amministrazione comunale.

Difendersi da un coltello è possibile

