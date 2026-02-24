Arriva lo stop | Atalanta-Napoli e Milan-Parma le decisioni dell’AIA

L’AIA ha deciso di fermare le partite Atalanta-Napoli e Milan-Parma a causa di problemi tecnici con il VAR, che hanno causato numerose contestazioni durante il weekend. La decisione mira a valutare le apparecchiature e migliorare la gestione delle situazioni di gioco. La scelta riguarda due incontri chiave della stagione, entrambi caratterizzati da decisioni arbitrali controverse. La Lega ha programmato un incontro tra arbitri, allenatori e capitani per chiarire le prossime mosse.

© Calciomercato.it - Arriva lo stop: Atalanta-Napoli e Milan-Parma, le decisioni dell’AIA

Il prossimo 23 marzo possibile incontro in Lega tra arbitri, allenatori e capitani di Serie A Si è appena concluso un nuovo weekend da incubo per arbitri e Var. Gli episodi più discussi hanno caratterizzato in particolare Atalanta-Napoli e Milan-Parma. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Stando a 'La Repubblica', la prova di Chiffi in quel di Bergamo è stata giudicata in maniera negativa dai vertici dell'AIA. Per questo motivo il fischietto di Padova dovrebbe essere tenuto a riposo nel prossimo fine settimana. Netta la discrepanza nella valutazione degli episodi chiave della partita: il rigore dato (sbagliando) e poi revocato a Hojlund nella prima frazione; poi il raddoppio azzurro ad avvio ripresa annullato a Gutierrez per fallo del danese sullo stesso Hien. Atalanta e Napoli si affrontano per la prima volta dopo settimane di tensioni tra le tifoserie, causate da incidenti avvenuti in città. La direzione di gara di Daniele Chiffi in Atalanta-Napoli continua a far discutere e a dividere l'opinione pubblica. Dopo le polemiche sul rigore revocato a Rasmus Højlund e soprattutto sul gol annullato a Miguel Gutierrez, un nuovo affondo arriva da Graziano