Arriva l' alcolock in auto Consumatori rischio valanga di ricorsi | ecco come funziona

L’introduzione dell’alcollock in auto ha creato tensioni tra i consumatori, preoccupati per possibili ricorsi legali. Questa tecnologia impedisce al veicolo di partire se il livello di alcol nel respiro supera lo zero, e diventa obbligatoria per chi ha subito una condanna per guida in stato di ebbrezza. La misura mira a ridurre gli incidenti, ma solleva anche dubbi sulla sua applicazione e sulle conseguenze pratiche per gli utenti.

L’auto non parte se soffiando il tasso alcolico è alto, cioè oltre lo zero: è l’alcolock da oggi obbligatorio per chi è stato condannato per guida in stato d’ebrezza. Sul Portale dell’Automobilista, piattaforma di e-government che consente a cittadini e operatori di accedere ad una serie di servizi legati alla circolazione stradale, sono stati infatti pubblicati i primi due modelli di alcolock autorizzati dal Mit. Un elenco che si presume sarà aggiornati nelle prossime settimane. La norma, fortemente caldeggiata dal ministro Matteo Salvini, interviene su un fenomeno, le morti in strada, che, per quanto riguarda la guida sotto effetto di alcol, riguarda circa 200 vittime l’anno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Alcolock in auto, scatta l'obbligo: cos'è, come funziona, costi e chi deve installarloL'installazione dell'alcolock in auto diventa obbligatoria per chi ha commesso infrazioni relative alla guida sotto effetto di alcol.

Via all'obbligo di alcolock. Cosa cambia e come funzionaL’entrata in vigore dell’obbligo di alcolock deriva dalla decisione di rafforzare i controlli sulla guida sotto l’effetto di alcol.

