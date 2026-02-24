Arriva EcoNatura | obiettivo promuovere consapevolezza ambientale e stili di vita responsabili

EcoNatura nasce dall'intento di sensibilizzare le persone sull'importanza di rispettare l'ambiente, dopo aver riscontrato un aumento di rifiuti abbandonati nelle aree verdi. L'iniziativa mira a coinvolgere cittadini e scuole per promuovere pratiche più sostenibili, come la raccolta differenziata e la riduzione degli sprechi. Questa campagna si concentra su azioni concrete, come il volontariato per la pulizia di parchi pubblici, per stimolare un cambiamento reale.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – “EcoNatura n asce dalla consapevolezza che la Terra non è un oggetto da sfruttare ma una madre viva, parte di noi e della nostra esistenza. Come ha ricordato Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’, l’ambiente e la società non possono essere considerati separatamente e noi siamo parte integrante della natura e responsabili del suo equilibrio”, L’ideatore e organizzatore dell’evento, Armando Mansueto spiega che EcoNatura si propone come un punto di incontro tra le eccellenze del territorio e le nuove tecnologie ambientali nazionali e internazionali. La Kermesse si terrà ad Arezzo Fiere e Congressi dal 27 febbraio al 1° marzo e si tratta di una fiera di rilievo nazionale focalizzata su sostenibilità, ambiente e innovazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

