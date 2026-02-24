Arresti a Scampia Gratteri | La novità è questo rapporto diretto con la ' ndrangheta

Un'operazione a Scampia ha portato all'arresto di alcune persone, scoperte coinvolte in un collegamento diretto con la 'ndrangheta. La novità sta nel fatto che, per la prima volta, si sono intercettati contatti stretti tra le persone arrestate e il clan calabrese. Le indagini hanno rivelato conversazioni e incontri che indicano un legame più stretto di quanto si pensasse. Le autorità continuano a seguire da vicino questa rete criminale.

Il commento del procuratore capo di Napoli a margine della conferenza stampa dopo gli arresti di oggi nel clan Vanella Grassi e nella cosca di Reggio Calabria Nirta-Strangio "L'elemento di novità, di questi presunti innocenti che abbiamo arrestato questa mattina, è questo rapporto diretto con la 'ndrangheta". Lo dice il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, come riporta l'Agi, commentando gli arresti di oggi nel clan Vanella Grassi e nella cosca di Reggio Calabria Nirta-Strangio. La 'ndrina "riforniva di cocaina un gruppo camorristico. In una delle volte in cui è stata portata cocaina qui a Napoli, è stata fatta una rapina da parte della Camorra nei confronti di questi due ndranghetisti.

