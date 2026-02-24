Arrestato l' impiegato che voleva estorcere 30mila euro a un imprenditore

Un impiegato di 48 anni è stato arrestato a Botticino dopo aver tentato di estorcere 30mila euro a un imprenditore locale. Le indagini dei Carabinieri sono durate diversi giorni e hanno portato alla cattura in flagranza dell’uomo, che aveva pianificato il pagamento forzato. L’operazione è stata complessa e ha coinvolto numerosi controlli sul territorio. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione per approfondire eventuali legami con altri episodi.

L'uomo, incensurato, aveva chiesto 30mila euro minacciando la vittima e i suoi familiari; arrestato in flagranza dai Carabinieri L'operazione ha preso il via dopo che la vittima aveva ricevuto una lettera minatoria in cui l'arrestato chiedeva 30mila euro, minacciando grossi guai per l'imprenditore e la sua famiglia. La missiva, depositata nella cassetta della posta della vittima, indicava anche le modalità precise di consegna del denaro. Sottoposto a perquisizione personale, il 48enne è stato arrestato in flagranza e, al termine delle formalità di rito, portato a Canton Mombello, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.