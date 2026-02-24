Arrestati un consigliere e un dirigente del Comune di Cisterna di Latina | soldi in cambio di permessi

Renio Monti e Luca De Vincenti sono finiti agli arresti domiciliari dopo aver ricevuto denaro in cambio di permessi edilizi. La loro accusa nasce da un’indagine che ha scoperto pagamenti sospetti legati a pratiche di approvazione di progetti di costruzione. Le indagini hanno raccolto numerosi riscontri sulle modalità con cui i due avrebbero favorito interessi privati. La vicenda si concentra su un sistema di corruzione nel Comune di Cisterna di Latina.

