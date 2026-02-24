Arnault sfonda il 50% | Lvmh sotto controllo familiare in tempi

Bernard Arnault aumenta la sua quota nel gruppo Lvmh, superando il 50% delle azioni, per rafforzare il controllo familiare. Questa mossa arriva in un momento di incertezza economica, quando l’azienda cerca di stabilizzare la propria posizione sul mercato globale. Con questa decisione, Arnault intende consolidare il ruolo di famiglia come principale azionista e decisionale. La partecipazione superiore alla metà delle azioni cambia gli equilibri interni alla holding.

Arnault supera il 50% e rafforza il controllo su Lvmh: una mossa strategica in tempi di crisi Bernard Arnault ha compiuto un passo decisivo nel consolidare il controllo familiare su Lvmh, portando la partecipazione oltre la soglia simbolica del 50%. La famiglia detiene ora il 50,01% del capitale e il 65,94% dei diritti di voto, segnando un momento cruciale per il gigante del lusso in un periodo di difficoltà. Il titolo ha perso quasi il 38% rispetto al massimo storico del 2023, con un calo del 13% dall’inizio dell’anno, portando la capitalizzazione a 280 miliardi di euro. Nonostante questo, Lvmh rimane la prima società per valore di mercato nel CAC 40 e la quarta nel Stoxx Europe 600. 🔗 Leggi su Ameve.eu

