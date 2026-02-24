Armi e tutela la scusa è la sicurezza

Una campagna pubblicitaria sulla sicurezza ha scatenato polemiche, perché sostiene che l’uso delle armi aiuta a proteggere i cittadini. La comunicazione insiste sulla necessità di armarsi per garantire la tutela personale, anche se molti criticano questa visione. Le immagini mostrano persone armate in situazioni di emergenza, alimentando il dibattito pubblico sul rapporto tra armi e sicurezza. La discussione continua senza trovare una chiara soluzione.

C’è la campagna propagandistica battente, il fuoco di fila transmediale che quotidianamente tiene il punto sulla repressione e la sicurezza. E ci sono le misure concrete, quelle che la destra ha fatto passare per decreto, bypassando la discussione parlamentare, e forzando di fronte ai dubbi dei costituzionalisti e le preoccupazioni degli addetti ai lavori. Sono almeno due, tra le norme dei decreti sicurezza, quelle che riguardano da vicino l’omicidio di Rogoredo e che fanno cogliere il nesso tra le campagne politiche e la produzione normativa. Un paio di settimane fa, ad esempio, è stata diffusa la circolare del Viminale che rende immediatamente operativo quanto stabilito dal primo decreto: il porto d’armi per gli agenti di pubblica sicurezza è valido anche fuori servizio, senza bisogno di licenza prefettizia, per le armi comuni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Subbiano, oggi l’amministrazione comunale e la polizia locale incontrano i cittadini per la tutela e la sicurezza pubblicaQuesta sera a Subbiano l’amministrazione comunale e la polizia locale incontrano i cittadini per parlare di sicurezza e tutela pubblica.

Leggi anche: Iuav e prefettura insieme per la sicurezza urbana e la tutela del territorio

Wardens of the North: 1 Hour of High-Stakes Patrols!

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Armi: nuove norme e integrazioni per Forze dell'Ordine e civili; Porto d’armi fuori servizio: la circolare del Ministero dell’Interno; Mangiatoie in Trentino: la sentenza del Consiglio di Stato; L’Ue si militarizza, i lavoratori si organizzano.

La polizia denuncia un uomo che non sapeva dove deteneva la sua arma da fuocoNei giorni scorsi personale dell’Ufficio Armi della Questura di Asti nel corso della quotidiana attività di monitoraggio e revisione dei fascicoli dei detentori di armi della Provincia di Asti, ha ind ... gazzettadasti.it

Armi letali autonome: ecco perché servono regole internazionaliLe armi letali autonome – i cosiddetti Killer robots – rappresentano una delle sfide più gravi per la sicurezza internazionale e per la tutela dei diritti umani, tanto più in un periodo (...) ... agoravox.it

Papa Leone XIV: troppe risorse per le armi, poche per la sanità. Serve una nuova diplomazia della cura che unisca giustizia sociale e tutela ambientale. Segui il link per approfondire: x.com

“La vera pace inizia con il riconoscimento e la tutela della dignità data da Dio a ogni persona. Tuttavia, in un’epoca caratterizzata da un’escalation di violenza, molti sono tentati di cercare la pace mediante le armi quale condizione per l’affermazione di un prop - facebook.com facebook