Armi clandestine e spaccio | arrestato ventitreenne

Un ventitreenne è finito in manette per aver nascosto armi clandestine e venduto droga. La sua attività illecita è stata scoperta durante un’operazione dei carabinieri, che hanno trovato un deposito con diverse armi non registrate e sostanze stupefacenti. L’indagine ha rivelato come il giovane gestisse un traffico di droga nella zona. La polizia ha sequestrato un quantitativo considerevole di merce illegale, portando all’arresto e a un’ulteriore approfondimento sulle sue rotte di spaccio.

© Lanazione.it - Armi clandestine e spaccio: arrestato ventitreenne

Santa Maria a Monte, 24 febbraio 2026 - Nella mattinata dello scorso 20 febbraio, i carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa quattro giorni prima, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, nei confronti di un cittadino straniero di 23 anni. Il provvedimento scaturisce da gravi reati commessi dal giovane nell’aprile del 2025 in provincia di Siena, tra cui concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi clandestine. Il 23enne deve espiare una pena definitiva pari a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it San Martino Valle Caudina: giovane arrestato per droga e armi clandestineQuesta mattina a San Martino Valle Caudina, un giovane è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di droga e armi clandestine. Catania, San Cristoforo: arrestato 53enne per armi clandestine e munizioni artigianaliA Catania, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 53 anni a San Cristoforo. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Ragusa, in casa con armi e quasi 10 chili di droga: arrestato 28enne; Scoperto deposito di droga e armi nel Vibonese, operazione coordinata dalla Procura di Lamezia; Francavilla Angitola, scoperto un deposito di droga e armi: arrestato un 37enne. Marijuana, cocaina e pistole in un casolare · ilvibonese.it; Un deposito di droga e armi nel Vibonese, arrestato un 37enne. Scoperto deposito di droga e armi nel vibonese(ANSA) - FRANCAVILLA ANGITOLA, 14 FEB - Un deposito di droga e armi è stato scoperto a Francavilla Angitola (Vibo Valentia) dai carabinieri della Compagnia di Girifalco (Catanzaro) che hanno arrestato ... msn.com Nuovo arresto per l'ex latitante Scornaienchi, armi e droga(ANSA) - COSENZA, 05 FEB - I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato al detenuto Giuseppe Scornaienchi un'ulteriore ordinanza cautelare emessa dal Gip di Catanzaro per detenzio ... msn.com Gli articoli più letti della settimana Operazione antibracconaggio nel #Cagliaritano: arresti, armi clandestine, droga e soldi - facebook.com facebook #GdiF #Agrigento eseguito un arresto per detenzione di armi clandestine e sottoposti a sequestro due fucili alterati. #NoiconVoi x.com