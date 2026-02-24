Il ritorno di Arlecchino nel futuro a San Daniele, Cividale e Lestizza è causato dal successo delle prime rappresentazioni di febbraio, che hanno attirato molte persone. Mariano Dammacco ha scritto e diretto lo spettacolo, interpretato da Serena Balivo e Mariachiara Falcone. Le repliche nelle tre città portano l’arte della Commedia dell’Arte in nuovi teatri, offrendo al pubblico una versione moderna e coinvolgente. La tournée prosegue con queste date programmate.

Ritorna nel Circuito ERT, dopo le date di Colugna e Polcenigo di inizio febbraio, Arlecchino nel futuro, spettacolo ideato, scritto e diretto da Mariano Dammacco e interpretato da Serena Balivo e Mariachiara Falcone. Un lavoro che unisce il gusto della Commedia dell’Arte e la forza del teatro d’autore contemporaneo, proiettando la maschera più popolare della tradizione italiana in un racconto sorprendente, ambientato nel Nord Italia esattamente tra cent’anni. Arlecchino nel futuro andrà in scena giovedì 26 febbraio all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele, venerdì 27 febbraio al Teatro Adelaide Ristori di Cividale e sabato 28 febbraio all’Auditorium Comunale di Lestizza. 🔗 Leggi su Udine20.it

"Arlecchino nel futuro": Mariano Dammacco e Serena Balivo portano in scena farsa e intelligenza artificialeMariano Dammacco e Serena Balivo portano in scena “Arlecchino nel futuro” al Teatro Rasi, coinvolgendo il pubblico con una farsa innovativa e elementi di intelligenza artificiale.

Argomenti correlati

Arlecchino nel futuro a San Daniele, Cividale e Lestizza. La Commedia dell’Arte per raccontare il presente; Arlecchino nel futuro: Mariano Dammacco e Serena Balivo portano in scena farsa e intelligenza artificiale; Appuntamento il 24 febbraio con Arlecchino nel futuro; Compagnia Dammacco/Balivo. Ecco le date della tournée e nuovi appuntamenti.

’Arlecchino nel futuro’ in fuga verso la LunaÈ un futuro distopico quello cui si ritroverà Arlecchino tra cent’anni. La Terra è diventata inospitale e i suoi abitanti cercano di migrare sulla Luna. Arlecchino compreso, che per farlo si finge un ... ilrestodelcarlino.it

LE SINTESI SAN DANIELE - ANCONA LUMIGNACCO 0-1 L’Ancona Lumignacco si impone di misura a San Daniele e tiene il passo del Cussignacco: padroni di casa che, invece, rimangono terzultimi. - facebook.com facebook

Chivu: "Effetto San Siro può spaventare il Bodo La cosa importante per noi è che i nostri giocatori ritroveranno l'erba..." x.com