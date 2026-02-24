Arisa prima del Festival di Sanremo svela | Mi piacerebbe avere un figlio

Arisa ha dichiarato di desiderare di diventare mamma, motivata dalla volontà di vivere un’esperienza personale e genuina. A pochi giorni dal suo debutto al Festival di Sanremo 2026, ha condiviso il suo sogno di avere un figlio, sottolineando come questa aspirazione sia forte e sincera. La cantante ha anche spiegato che il suo desiderio nasce dalla voglia di condividere momenti speciali e di costruire una famiglia. La sua intervista ha attirato molta attenzione tra i fan.

Arisa confessa il suo desiderio di diventare mamma, cosa ha detto sulla maternità. Stasera Arisa approderà sul palco dell’Ariston tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026, prima di tuffarsi in questa meravigliosa avventura ha rilasciato alcune interessanti rivelazioni durante la sua ospitata a Passa Dal BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli. Tra le varie cose l’amata cantante ha svelato: “Penso che tutto possa finire in qualsiasi momento. L’unica cosa che mi dispiace è che ho investito tanto sul mio lavoro e poco sulla mia vita personale”. E ancora. “Quindi se dovesse finire il mio lavoro e dovesse finire in un età molto avanzata, e mi dovessi trovare con un pugno di mosche in mano mi dispiacerebbe tanto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Arisa scopre di essere a #Sanremo2026 durante un pranzo al ristorante

