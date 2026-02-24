Arisa a Sanremo 2026 | Gli anni stanno passando voglio diventare mamma

Arisa ha annunciato la sua intenzione di diventare mamma, citando il passare degli anni come motivo principale. La cantante, che partecipa a Sanremo 2026, ha spiegato di voler affrontare questa scelta prima che sia troppo tardi. Con il suo stile diretto, ha condiviso i suoi sentimenti senza filtri, attirando l’attenzione dei fan e dei media. La sua presenza sul palco dell’Ariston si arricchisce di una nuova sfida personale.

l countdown per il Festival di Sanremo 2026 è quasi terminato e tra i Big in gara c’è Arisa, pronta a portare la sua musica e la sua personalità unica sul palco dell’Ariston. Prima della sua esibizione, l’artista si è raccontata senza filtri nel podcast The Basament di Gianluca Gazzoli, offrendo un ritratto sincero della sua vita e dei suoi sogni. Il forte desiderio di maternità. A 43 anni, Rosalba Pippa – questo il vero nome di Arisa – ha parlato apertamente del suo desiderio di diventare madre: “Penso molto alla maternità, mi piacerebbe. Sì, molto. Gli anni stanno passando e non ho ancora una piccola testimonianza della mia vita sulla Terra. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Arisa a Sanremo 2026: «La maternità è un mio sogno rimasto nel cassetto. Ci penso molto, anche se gli anni stanno passando»Arisa ha parlato della maternità, un sogno ancora nel cassetto, durante la sua partecipazione a Sanremo 2026.

