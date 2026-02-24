Arianna Di Claudio chi è la fidanzata di Leo Gassman | età carriera il video su TikTok e Instagram

Arianna Di Claudio ha conquistato i social con il suo video su TikTok, che ha attirato l’attenzione di molti follower. La sua presenza online ha fatto conoscere meglio la sua personalità e la sua relazione con Leo Gassman. La giovane, che ha 24 anni, lavora come influencer e cantante emergente. La sua popolarità cresce tra i fan di Gassman, mentre si prepara a vivere nuove esperienze nel mondo dello spettacolo.

Milano, 24 febbraio 2026 – Leo Gassman sarà al Festival di Sanremo 2026. Il giovane artista romano salirà sul palco dell’Ariston con il brano ‘Naturale’. Ma per il figlio d’arte (suo padre è Alessandro Gassman, ndr) non c’è solo la musica nella vita e lo ha dimostrato recitando in alcuni ruoli cinematografici come “Una terapia di gruppo” (2024), “Califano” (2024) e “Fuori la verità” (2025). E proprio queste passioni lo legherebbero a una donna, figlia d'arte come lui, attrice e cantante lombarda, che da mesi sembra occupare un posto speciale nella sua vita: Arianna Di Claudio. Arianna Di Claudio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Chi è Arianna Di Claudio, la fidanzata di Leo GassmannArianna Di Claudio ha attirato l'attenzione dopo essere stata vista più volte al fianco di Leo Gassmann. Chi è Gabriele Rizzoli (Matteo di Una nuova vita): età, origini, carriera, fidanzata, InstagramTra gli attori della fiction Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Claudio Magris, amici, libri e testimoni nel labirinto della Storia; Olimpiadi 2026. Tabanelli vince il bronzo nel big air, argento per Eileen Gu; Olimpiadi: Arianna Fontana ed Elisa Confortola mettono nel mirino altre due medaglie; Premiato il Filo di Arianna. Chi è la fidanzata di Leo Gassmann, Arianna Di Claudio? La vita privata del cantanteCon Sanremo 2026 la curiosità si accende anche sulla vita privata dei cantanti. Leo Gassmann, giovane artista romano, pronto per presentare all'Ariston il brano Naturale, ha sempre cercato di ... tag24.it Chi è Arianna Di Claudio, la fidanzata di Leo Gassmann: attrice di Champagne e presenza accanto al cantante a SanremoLeo Gassmann salirà sul palco di Sanremo e cresce la curiosità sulla sua vita privata: chi è Arianna Di Claudio, la nuova fidanzata e ... alfemminile.com Leo Gassmann al Festival di Sanremo con la sua “Naturale” fa gli auguri al padre Alessandro che compie 61 anni oggi e dice: “Se fossi a casa Farei il tifo per il mio amico Eddie Brock”. Tutto gli aggiornamenti su Rainews.it #Sanremo2026 - facebook.com facebook Dal Green Carpet di #Sanremo2026, le interviste a Leo Gassmann e Malika Ayane x.com