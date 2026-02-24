aree interne il volontariato chiede spazio nella programmazione

Il volontariato di Avellino ha sollecitato un ruolo più attivo nelle decisioni che riguardano le aree interne, portando alla creazione del sesto incontro territoriale organizzato da Cesvolab – Csv Irpinia Sannio Ets, con il supporto dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. La richiesta mira a coinvolgere i cittadini nelle scelte che li interessano direttamente, andando oltre i servizi. Alla riunione, volontari e rappresentanti locali hanno discusso di come migliorare la partecipazione comunitaria.

Tempo di lettura: 3 minuti Non solo servizi, ma partecipazione alle scelte. È da questa richiesta che è partito, ad Avellino, il sesto incontro territoriale promosso da Cesvolab – Csv Irpinia Sannio Ets, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania. L’appuntamento, ospitato al Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele II, si inserisce nel percorso che conduce all’Assemblea elettiva degli organi sociali ed è stato dedicato a un tema centrale per le aree interne: “Welfare, co-programmazione ed economia sociale. Il protagonismo del volontariato nello sviluppo territoriale”. Non un convegno celebrativo, ma una tappa di ascolto e confronto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Aree interne e spopolamento: volontariato come presidio

Give Back Giovani-Aree Interne: una petizione per il rilancio delle aree interne italiane

