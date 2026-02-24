Archiviare il riformismo | la Komintern di Bettini

Bettini ha promosso l’idea di archiviare il riformismo, toccando un punto cruciale del dibattito politico. Durante l’incontro al Vinile di via Libetta, i partecipanti hanno discusso le strategie per superare le vecchie pratiche di riforma e spingere verso un cambiamento più deciso. La discussione si è concentrata su come rilanciare un nuovo approccio ideologico, lasciando alle spalle le modalità tradizionali di intervento. La riunione ha attirato un buon numero di attivisti e simpatizzanti.

Archiviare il riformismo. Nessuno lo dice in modo esplicito, ma è l'obiettivo della riunione tenutasi al Vinile di via Libetta. In quel di Ostiense, lo stratega Bettini raduna i principali attori del "campo largo" che lui stesso ha inventato: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoiannni. La scusa è la presentazione del nuovo numero di "Rinascita", ma il fine unico è archiviare quell'apertura al centro, che ha portato fallimenti e sconfitte su ogni fronte, per dar vita a una sorta di Komintern 2.0, in salsa nazionale. Soltanto così, per l'intellettuale, si può recuperare l'identità perduta e mettere in piedi una forza che possa confrontarsi, quasi alla pari, con l'imbattibile Giorgia della Garbatella.