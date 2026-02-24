Arcella inaugurato il nuovo centro rifiuti | sarà in funzione dal 3 marzo

Il nuovo centro di raccolta rifiuti di via Jacopo D’Avanzo all’Arcella apre le sue porte il 3 marzo, dopo la cerimonia di oggi, 24 febbraio. La struttura, realizzata con fondi Pnrr, punta a migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale. I residenti potranno conferire materiali differenziati in un’area più moderna e funzionale. La presenza di questa nuova infrastruttura cambierà sicuramente le abitudini di smaltimento della comunità locale.

È stato inaugurato oggi, 24 febbraio, in via Jacopo D’Avanzo all’Arcella, il nuovo centro di raccolta rifiuti realizzato dal Comune e da AcegasApsAmga con fondi Pnrr. La struttura entrerà in funzione da martedì 3 marzo. L’intervento rientra nella Missione 2 del Pnrr, con 1 milione di euro di finanziamento su un investimento complessivo di circa 1,5 milioni. L’obiettivo è rafforzare il sistema cittadino della differenziata, con una stima di incremento del 2%, in linea con il percorso verso i target regionali e con il programma Padova Net Zero. «È il quinto centro di raccolta di Padova - afferma Massimo Buiatti, direttore Servizi Ambientali di AcegasApsAmga - con accesso tramite tessera sanitaria e operatori che assisteranno i cittadini nei conferimenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

