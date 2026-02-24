Arbitro assicurativo | un sistema destinato a fallire tra decisioni non vincolanti e imbuti amministrativi

L’introduzione dell’Arbitro Assicurativo ha generato critiche a causa delle decisioni non vincolanti e delle lunghe procedure burocratiche. La mancanza di vincoli giuridici e i passaggi amministrativi complessi rallentano spesso il processo di risoluzione delle controversie. Le compagnie assicurative e i consumatori incontrano difficoltà nel rispettare le tempistiche previste, creando un sistema poco efficace. Molti esperti ritengono che questa soluzione possa presto mostrare i suoi limiti.

A circa un mese dall'entrata in funzione della procedura di ricorso all'Arbitro Assicurativo, è opportuno condividere alcune perplessità su questo nuovo istituto. La premessa è doverosa: l'auspicio è che l'esperienza applicativa possa smentire queste considerazioni. Tuttavia, di fronte all'ennesimo intervento volto a deflazionare il ricorso al giudice in materia assicurativa, appare necessario evidenziarne sin da ora i possibili limiti strutturali. Dal 15 gennaio 2026 è operativo l'Arbitro Assicurativo, presentato come uno strumento rapido ed economico di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa.