Arbitro assicurativo | tra decisioni non vincolanti e rischi di saturazione del sistema I limiti

L’introduzione dell’Arbitro Assicurativo ha portato a decisioni spesso non vincolanti, a causa di limiti evidenti nel sistema. La recente applicazione della procedura ha evidenziato come molte controversie rimangano in sospeso, con il rischio di saturare l’intera struttura. Le compagnie e i clienti si trovano a dover affrontare tempi incerti e decisioni non definitive. La situazione richiede un’attenzione immediata per capire come migliorare questa iniziativa.

© Leggioggi.it - Arbitro assicurativo: tra decisioni non vincolanti e rischi di saturazione del sistema. I limiti

A circa un mese dall’entrata in funzione della procedura di ricorso all’Arbitro Assicurativo, è opportuno condividere alcune perplessità su questo nuovo istituto. La premessa è doverosa: l’auspicio è che l’esperienza applicativa possa smentire queste considerazioni. Tuttavia, di fronte all’ennesimo intervento volto a deflazionare il ricorso al giudice in materia assicurativa, appare necessario evidenziarne sin da ora i possibili limiti strutturali. Dal 15 gennaio 2026 è operativo l’Arbitro Assicurativo, presentato come uno strumento rapido ed economico di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa. 🔗 Leggi su Leggioggi.it “Arbitro assicurativo? Senza un sistema di giustizia efficiente o delle sanzioni vere, non se ne esce”L’introduzione dell’arbitro assicurativo, entrata in vigore a metà gennaio e accolta con entusiasmo dalla comunità finanziaria, rappresenta un passo importante nel settore. Arbitro assicurativo, come funziona il nuovo sistema per fare ricorso contro le compagnie senza andare in tribunaleDal 15 gennaio 2026, entra in vigore l'arbitro assicurativo gestito da Ivass, un sistema che permette di ricorrere contro le compagnie assicurative in modo semplice e veloce.