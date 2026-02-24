Arbeloa elogia il coraggio di Vinicius Jr prima dello scontro di Champions League

Alvaro Arbeloa ha celebrato il coraggio di Vinicius Jr, sottolineando la sua determinazione prima della partita di Champions League contro il Benfica. L’allenatore del Real Madrid ha lodato l’atteggiamento del giocatore, che ha affrontato con orgoglio le pressioni della sfida. La discussione si concentra sulla volontà del brasiliano di mettere tutto in campo, anche in momenti di grande tensione. La partita si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più calda.

2026-02-24 16:13:00 Il web non parla d'altro: L'allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha elogiato il coraggio di Vinicius Jr in vista dello scontro di ritorno di domani sera contro il Benfica. Vinicius è stato il protagonista dell'andata degli spareggi di Champions League la scorsa settimana, segnando l'unico gol e poi accusando il centrocampista del Benfica Gianluca Prestianni di aver usato un insulto razzista contro di lui. Prestianni non può giocare al Santiago Bernabeu dopo che la UEFA lo ha squalificato provvisoriamente per una partita. L'argentino, che ha strenuamente negato ogni addebito, si è recato nella capitale spagnola con la festa del Benfica.