Appuntamenti con la storia a Udine l' incontro con Marcello Flores

Marcello Flores ha organizzato un evento a Udine per promuovere la diffusione della sua ricerca storica. La causa è la volontà di avvicinare il pubblico alle vicende del passato attraverso incontri pubblici. L’appuntamento ha portato molte persone a partecipare, curiosi di ascoltare le sue analisi e approfondimenti. La presenza di Flores ha attirato l’attenzione di studenti e appassionati di storia, che hanno posto numerose domande alla fine dell’intervento.

Il nuovo ciclo di incontri, curato da Tommaso Piffer e intitolato “Appuntamenti con la storia”, rappresenta un vero e proprio “tour della storia” che toccherà ogni provincia della regione, dai centri urbani ai piccoli comuni, coinvolgendo alcuni tra i più autorevoli storici italiani come Gustavo Corni, Marcello Flores, Ilaria Pavan, Laura Pepe, Raoul Pupo, Gabriele Ranzato, Antonella Salomoni e Luciano Zani. Ed è anche la filosofia del Circolo della Storia: raggiungere le persone, superare l’idea che la conoscenza debba essere elitaria, ma senza banalizzare la complessità. Il primo appuntamento è in programma il 26 febbraio, alle 18. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Sold out a Napoli per Breve storia d'amore con Pilar Fogliati. Incontro con l'attrice e la regista Rampoldi La Rocca dei segreti: tre appuntamenti con enigmi, escape room e storiaLa Rocca di Riolo inaugura il nuovo anno con un calendario di eventi dedicati a famiglie, bambini e adulti. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Appuntamenti con la Storia al via con 22 incontri in 14 sedi, si comincia con Marcello Flores; Eversione, Resistenza, pacifismo per gli 'Appuntamenti con la storia'; Dalla Palestina agli Anni di piombo, la storia torna all’Ospitale; Il Circolo della Storia cresce e scende in campo sul territorio. Appuntamenti con la Storia: al via un ciclo incontri in tutte le province del FvgIl Circolo della Storia avvia in Friuli Venezia Giulia un ciclo di incontri con storici italiani. Ingresso libero fino a esaurimento posti. nordest24.it Dieci appuntamenti per conoscere la storia della RoccaDoppio appuntamento in programma domenica 8 marzo. Alle ore 10.30 è prevista la visita speciale a cura di Paola Mercurelli Salari, direttrice della Rocca Albornoz-Museo nazionale del Ducato di Spoleto ... spoletonline.com Lunedì pomeriggio il corso “Questioni di Storia” ha ospitato lo storico MARCELLO FLORES per un approfondimento dedicato alla crisi della giustizia internazionale. Una lezione che ha ripercorso le tappe fondamentali nella creazione di una giustizia internazi - facebook.com facebook