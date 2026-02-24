Appuntamenti con la storia a Udine l' incontro con Marcello Flores

Da udinetoday.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcello Flores ha organizzato un evento a Udine per promuovere la diffusione della sua ricerca storica. La causa è la volontà di avvicinare il pubblico alle vicende del passato attraverso incontri pubblici. L’appuntamento ha portato molte persone a partecipare, curiosi di ascoltare le sue analisi e approfondimenti. La presenza di Flores ha attirato l’attenzione di studenti e appassionati di storia, che hanno posto numerose domande alla fine dell’intervento.

Il nuovo ciclo di incontri, curato da Tommaso Piffer e intitolato “Appuntamenti con la storia”, rappresenta un vero e proprio “tour della storia” che toccherà ogni provincia della regione, dai centri urbani ai piccoli comuni, coinvolgendo alcuni tra i più autorevoli storici italiani come Gustavo Corni, Marcello Flores, Ilaria Pavan, Laura Pepe, Raoul Pupo, Gabriele Ranzato, Antonella Salomoni e Luciano Zani. Ed è anche la filosofia del Circolo della Storia: raggiungere le persone, superare l’idea che la conoscenza debba essere elitaria, ma senza banalizzare la complessità. Il primo appuntamento è in programma il 26 febbraio, alle 18. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

