Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il piano contro le specie invasive nei laghi, causato dall’intenzione di proteggere gli ecosistemi locali. La proposta, chiamata “Modello Garda”, mira a intervenire nelle aree di Lecco e Como per limitare la diffusione di specie aliene. Il provvedimento, sostenuto dal gruppo della Lega e dai consiglieri Mauro Piazza e Gigliola Spelzini, introduce nuove misure per rafforzare la vigilanza e la gestione delle acque. Ora il progetto passa alla fase di attuazione concreta.

Approvato oggi il PDL 63, gli esponenti regionali Mauro Piazza e Gigliola Spelzini: "Difendere le specie autoctone e l’equilibrio ecologico dei laghi è fondamentale" Il provvedimento aggiorna le leggi regionali per proteggere il Lago di Garda dalle specie aliene invasive, salvaguardando la pesca e la biodiversità lacustre. Tra le misure previste: sanificazione di carene e motori delle imbarcazioni e utilizzo di vernici antivegetative ecologiche, pratiche già adottate dai Comuni aderenti al “Contratto di Lago” siglato a Peschiera del Garda nel 2019. “Difendere le specie autoctone e l’equilibrio ecologico dei laghi è fondamentale - dichiarano il lecchese Piazza e la collega Spelzini - Un ecosistema sano significa lavoro, turismo, tradizioni e qualità della vita”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Pericolo noce di mare, ctenoforo che da anni prolifera nella laguna di Venezia: è tra le 100 specie più invasive al mondoLa noce di mare è una specie invasiva che da anni si sta espandendo nella laguna di Venezia.

Temi più discussi: Approvato un piano contro le specie invasive nei laghi: Modello Garda per Lecco e Como; Costruiamo salute — Salute; Approvato il nuovo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); Gruppo Icm, approvato il piano industriale. Si punta al miliardo nel 2027.

Approvato un piano contro le specie invasive nei laghi: Modello Garda per Lecco e ComoApprovato oggi il PDL 63, gli esponenti regionali Mauro Piazza e Gigliola Spelzini: Difendere le specie autoctone e l’equilibrio ecologico dei laghi è fondamentale ... leccotoday.it

Cyberbullismo: Kaladich (Fidae), il Piano d’azione Ue va nella stessa direzione del nostro Protocollo scuola sicuraLa Commissione europea ha approvato il nuovo Piano d’azione contro il cyberbullismo, inserendo ufficialmente la tutela dei minori online tra le priorità della strategia digitale dell’Ue. Un passo che ... agensir.it

Declino ambientale del Garda e crisi della pesca professionale, denuncia di un lettore a Gardone GARDONE RIVIERA - Una lettera di un lettore, rilanciata da l’Arena del 15 luglio 2024, denuncia il declino ambientale del Garda e la crisi della pesca profession - facebook.com facebook