Appalto Bit Milano | 175mila euro a società legate a Schifani Pd

Un appalto da 175mila euro per la Bit di Milano ha suscitato polemiche dopo che si è scoperto che alcune società coinvolte sono legate a Schifani e al Pd. La scelta dell’azienda ha sollevato dubbi sulla trasparenza della gara e sulla provenienza dei fondi. I dettagli sui rapporti tra i soggetti coinvolti sono ancora in fase di verifica. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi chiede chiarezza sulla procedura di assegnazione.

Bufera sull'appalto della Bit di Milano: il consulente di Schifani al centro delle polemiche Milano, 24 febbraio 2026 — Un'assegnazione di appalto per la Bit di Milano finisce nel mirino dell'opposizione. Al centro della polemica, l'affidamento dell'allestimento dello stand della Regione Siciliana a un consulente del presidente della Regione, Renato Schifani. Il Partito Democratico all'Ars ha presentato un'interrogazione che solleva dubbi su conflitti di interesse e anomalie nella procedura di aggiudicazione. La vicenda coinvolge due società con stretti legami con l'amministrazione regionale e fondi europei per oltre 175 mila euro.