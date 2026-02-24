Anziano salvato in casa Il plauso di Piantedosi

Un anziano rimasto bloccato in casa a causa di un guasto al montascale è stato soccorso dagli agenti del commissariato di via Mazzini. La loro azione tempestiva ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando attenzione e prontezza. La vicenda ha attirato l’attenzione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha espresso apprezzamento per il gesto. La scena si è svolta in un quartiere di città, dove i residenti hanno assistito all’intervento.

Un gesto semplice, ma capace di fare la differenza nella vita di una persona fragile. L'intervento degli agenti del commissariato di via Mazzini, che nei giorni scorsi hanno soccorso un anziano rimasto bloccato in casa a causa di un guasto al montascale, arriva fino al Viminale e ottiene il riconoscimento del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. L'uomo, classe 1932, aveva chiamato in forte stato di agitazione chiedendo aiuto: la sedia automatica installata lungo le scale condominiali non funzionava più, impedendogli di scendere ai piani inferiori e lasciandolo in difficoltà insieme alla moglie, nata nel 1938.