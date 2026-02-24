Anziana sorprende il ladro in casa arrestato poco dopo con al polso l’orologio appena rubato e gli orecchini nelle scarpe

Un’anziana ha sorpreso un ladro in casa sua a Grumello del Monte, causandone la fuga. La donna, vedendo lo sconosciuto rovistare tra i cassetti, ha urlato immediatamente. Poco dopo, le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo con al polso l’orologio appena rubato e gli orecchini nascosti nelle scarpe. L’episodio dimostra quanto sia importante la prontezza nel reagire a un tentato furto. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’individuo.

Grumello del Monte. Quando ha visto quello sconosciuto rovistare tra i suoi cassetti, si è messa d’istinto a urlare. Attimi di terrore sabato pomeriggio per un’anziana che si è imbattuta in un ladro d’appartamento. Erano circa le 16.30. A.G.I., 40enne colombiano, stava camminando in strada quando ha notato una finestra aperta al piano terra. Ha scavalcato l’infisso e si è introdotto nell’appartamento, impossessandosi di un tablet, un paio di orecchini, un orologio e un braccialetto, i primi oggetti di valore che aveva a portata di mano. Alle urla della proprietaria, l’uomo si è dato alla fuga. Decisive, per le ricerche avviate nell’immediatezza dai carabinieri della Stazione locale, sono state la descrizione dettagliata fornita dalla vittima e da un testimone che lo ha visto allontanarsi, soffermandosi anche sull’abbigliamento: pantaloni della tuta con banda laterale e scarpe con una striscia colorata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

