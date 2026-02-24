Antimafia | Verini ' oggi relazione unitaria opposizione contro uso spregiudicato destra'

Verini ha presentato oggi una relazione alternativa sulla vicenda Striano, accusando la destra di usare strumenti giudiziari in modo spregiudicato. La sua analisi mette in evidenza le differenze con la versione ufficiale della presidente Colosimo e della maggioranza. La discussione si concentra sulle modalità con cui alcune forze politiche sfruttano i procedimenti giudiziari per fini politici. La discussione prosegue con toni veementi e senza compromessi.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Sì, oggi in Antimafia presentiamo, sul 'caso Striano', una relazione alternativa a quella della presidente Colosimo e della maggioranza. E lo facciamo come Pd, 5 Stelle, Avs e con la senatrice Floridia del Gruppo Misto. Si tratta di un documento i cui contenuti esporremo in riunione plenaria, alle 13.30. Per ora posso solo dire che -oltre a ricostruzioni opposte a quelle della maggioranza- ci sarà anche una documentata denuncia politica sull'uso spregiudicato che la destra fa di questa vicenda e di altre attività della commissione Antimafia". Lo ha affermato rispondendo ai giornalisti, Walter Verini, capogruppo Pd in commissione Antimafia.

