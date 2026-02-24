Antimafia | Pd ' destra usa commissione come manganello politico'

Il Gruppo Pd in Commissione Antimafia denuncia che la destra utilizza questa sede come strumento di pressione politica. La decisione di unire forze di opposizione come il Movimento 5 Stelle e altri rappresentanti dimostra un tentativo di contrastare le strategie della maggioranza. Durante la riunione, i membri hanno deciso di presentare una relazione di minoranza, evidenziando le divergenze sulla gestione del caso Striano. La scelta riflette un approccio più rigoroso nel controllo delle attività della Commissione.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Il Gruppo Pd in Commissione Antimafia esprime soddisfazione per l'unità delle forze di opposizione (Pd-5 Stelle-Avs, Rappresentante Misto) che si sono ritrovate compatte contro la relazione della maggioranza sul caso Striano e hanno sottoscritto insieme una relazione di minoranza che rappresenta innanzitutto un modo rigoroso di concepire il lavoro della Commissione". Così i parlamentari Pd dell'Antimafia Walter Verini, Valentina Ghio, Giuseppe Provenzano, Debora Serracchiani, Enza Rando, Anthony Barbagallo, Franco Mirabelli, Valeria Valente. "E' inaccettabile, infatti, l'uso politico che anche di questa vicenda hanno fatto la Presidente Colosimo e la maggioranza, usando in modo spregiudicato e cinico, una vicenda che avrebbe invece dovuto portare ad un lavoro serio per proteggere le reti informatiche e digitali, le banche dati sensibili da attacchi, accessi abusivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Dossieraggi, commissione Antimafia approva relazione. Gasparri (FI): "Pd ha fatto di tutto per boicottarla"La commissione Antimafia ha approvato la relazione di maggioranza relativa a un dossier politico ed economico, causato dagli accessi illeciti effettuati dal Tenente Pasquale Striano presso il Gruppo SOS della Procura Nazionale Antimafia.

Congedo parentale uguale per madri e padri, la proposta delle opposizioni va avanti in Commissione. Pd e M5s: “La destra non la ostacoli”In Italia, la proposta di legge per parificare il congedo parentale tra madri e padri, sostenuta da opposizioni come PD e M5s, prosegue il suo iter in Commissione Lavoro alla Camera.