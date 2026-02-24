Anna Pettinelli Figlia Famosa | Ecco Dove L’Avevamo Già Vista!

Carolina Russi, nota per la sua partecipazione a The Voice of Italy e Temptation Island Vip, si confronta con Anna Pettinelli, che ha avuto un ruolo importante nel suo percorso. La causa di questa connessione risiede nel rapporto professionale e personale che le lega da tempo, influenzando le scelte di carriera di entrambe. La giovane artista ha recentemente parlato delle sue esperienze in radio e televisione, rivelando dettagli sulla loro collaborazione e amicizia.

Carolina Russi si racconta tra The Voice of Italy, Radio Zeta e il rapporto speciale con Anna Pettinelli, passando per Temptation Island Vip e Verissimo. Scopri tutti i retroscena. Carolina Russi non è solo “la figlia di”. È una giovane donna determinata, con una voce che vibra di passione e un percorso costruito passo dopo passo, lontano dalle scorciatoie e vicino ai sogni coltivati fin da bambina. Laureata in Lingue e Culture Moderne a Roma, Carolina ha sempre avuto un obiettivo chiaro: la musica. Una passione che non si è mai spenta, nemmeno nei momenti più complessi. Sul suo canale YouTube si mostra senza filtri: canta, suona il pianoforte, imbraccia la chitarra. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

