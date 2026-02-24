AndreaX sul palco di Sanremo | Non tremerò darò il meglio di me Sarò libero

AndreaX ha deciso di partecipare a Sanremo per dimostrare la sua determinazione e superare le paure. La causa è la volontà di mostrarsi più forte e autentico sul palco, nonostante le sfide passate. Con un discorso diretto, ha promesso di essere libero, determinato e di dare il massimo, combinando energia e stile. La sua presenza ha già acceso l’interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, lasciando intuire una performance intensa.

“Sanremo! Ci sarò anche io, lo sanno tutti! Ci sarò, e non tremerò. Darò il meglio di me. Sarò cazzuto ed elegante. Non sbaglierò un verbo. Non mi metterò le dita nel naso, non tirerò fuori la lingua. Sarò impeccabile e dirompente! Troppe tragedie nel mondo, troppa vergogna! Stupratori, delatori, verità scomode! Epstein, il Sansone che ancora aspetta, dall’aldilà, che cadano tutti i Filistei, ci ha svelato l’Inferno, ci ha riassunto chi siamo, e tutti i nostri vizi. La Divina Commedia! Ed io citerò Dante! Ce ne ho per tutti! Vedrete! Mi hanno detto di sentirmi libero, mai volgare, ma libero!”. E così AndreaX si prepara al suo momento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

“Non sarò sul palco di Sanremo perché avrei oscurato Chiello, il confronto lo penalizzava”: così Morgan sul ‘ritiro’ dalla serata delle coverMorgan ha annunciato di non partecipare a Sanremo, spiegando che il suo ritiro serve a non oscurare Chiello.

“Sarò bella e brutta, simpatica e antipatica, capace e incapace, sarò troppo e troppo poco, sarò giusta e sbagliata”: così Laura Pausini sul Festival di SanremoLaura Pausini ha annunciato che prenderà parte come co-conduttrice al Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio su Rai 1.

