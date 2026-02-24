Andrea morto a 14 anni in canoa a Chiavari in aula mostrati i video dei soccorsi | Mio figlio deceduto per il freddo

Andrea Demattei, 14 anni, è morto a Chiavari a causa del freddo mentre era in canoa durante un allenamento. In aula sono stati mostrati i video dei soccorsi, che evidenziano la fretta dei soccorritori nel tentativo di salvarlo. La seconda udienza del processo ha portato alla luce dettagli sul malore e sulle condizioni del lago in quel giorno. La vicenda si concentra ora sulle responsabilità e sulle tempistiche di intervento.

Si è tenuta quest'oggi la seconda udienza del processo per la morte di Andrea Demattei, 14enne rimasto incastrato in canoa durante un allenamento a Chiavari nel gennaio 2023. Lo studente è poi deceduto dopo giorni di agonia in ospedale. In aula mostrati i video dei soccorsi.