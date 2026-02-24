Anche la Cna d’accordo | Occorre un piano serio e di lungo periodo

La Cna ha confermato la propria preoccupazione per l’erosione costiera, un problema che da anni mette a rischio le imprese balneari e l’economia locale. La causa principale resta il cambiamento climatico e le attività umane che accelerano il fenomeno. La confederazione chiede un piano serio e di lungo termine per affrontare questa crisi. Nei prossimi mesi, si intensificheranno le proposte per tutelare spiagge e attività imprenditoriali.

La Cna conferma la propria attenzione continua e puntuale sul tema dell’ erosione costiera, una criticità che da anni interessa il nostro territorio e che incide in maniera significativa sia sulle imprese balneari che sull’intero sistema economico locale. Anche la Cna era presente al sopralluogo e all’incontro con l’assessore regionale Davide Barontini su iniziativa del consigliere regionale Lorenzetti. "Un primo momento di confronto – dice la Cna – un’occasione importante per fare un punto aggiornato sulla situazione e sulle prospettive di intervento insieme elle associazioni di categoria e dei consorzi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un piano industriale per il rilancio e la crescita a lungo periodoChateau d’Ax, marchio storico italiano di interesse nazionale, annuncia con soddisfazione la conclusione positiva del percorso di concordato preventivo in continuità.

Nucleare, Artizzu (Sogin): “Non possiamo fermarci al 2050, serve piano di lungo periodo”Artizzu di Sogin sottolinea che l’Italia non può fermarsi alle decisioni sul nucleare previste per il 2050.

È stata firmata oggi una convenzione tra CNA Territoriale di Ravenna e BCC Ravennate, Forlivese e Imolese per supportare le nuove imprese del territorio. A sottoscrivere l’accordo sono stati Massimo Mazzavillani, Direttore Generale della CNA di Ravenna, e - facebook.com facebook